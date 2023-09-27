700 % توطين الصيدلة يتخطّى المستهدف

البلاد – جدة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن مبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها بالتشارك مع وزارة الصحة، أدت إلى مزيد من النتائج الإيجابية حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدلياً إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليتخطى عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700 %.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يؤكد نجاح قرار توطين القطاع، مبينة أن برنامج التوطين التابع للوزارة حقق نجاحًا منذ بداية العام 2023م وحتى شهر سبتمبر في توظيف وتمكين أكثر من 1300 صيدلي للعمل في القطاع الخاص ، مشيرة إلى أن العديد من المواطنين العاملين في مهنة الصيدلة يتركزون بشكل كبير في الشركات الكبرى المصنعة للأدوية وشركات توريد الأودية وأيضًا في المستشفيات التي تتواجد فيها الصيدليات الخاصة بصرف الأدوية.

وأضافت أنها تقوم مع وزارة الصحة بالمراجعة الدورية لحالة القطاع ودراسة رفع نسبة التوطين المناسبة لاستيعاب الصيادلة المواطنين الحاليين والمتوقع تخرجهم، وذلك ضمن مساعي الوزارتين الهادفة إلى توفير مزيد من فرص العمل المحفّزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، حيث أتاح هذا القرار الفرصة بشكل كبير للصيادلة المواطنين للعمل سواء في مستشفيات القطاع الخاص أو المجمعات الطبية وشركات ومصانع الأدوية والصيدليات المجتمعية.