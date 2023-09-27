5 آلاف فرصة تدريبية بتقني مكة

البلاد- ياسر خليل

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة عن انطلاق مبادرة “تدريبك يحقق حلمك‬” والتي تقدم من خلالها 5 آلاف فرصة تدريبية مجانية معتمدة لجميع شرائح المجتمع للإستفادة من الدورات التطويرية (الحضورية وعن بعد) التي تقدمها 36 منشاة من منشآت التدريب الأهلي بالمنطقة .

جاء ذلك في الحفل الذي رعاه مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة مرعي بن سعد القرني بمقر الكلية التقنية بجدة بحضور القيادات التدريبية والقيادات والمكلفين الجدد ومنسوبي الكلية من المدربين والمتدربين .

وفي سياق مبادرة “تدريبك يحقق حلمك‬” كشف “القرني” أن هذه المبادرة هي إحدى المبادرات الوطنية التي تبنتها الإدارة بتعاون 36 معهد ومركز تدريبي أهلي للرجال والنساء، مؤكداً أن هذه المشاركة تحقق إحدى مضامين الرؤية 2030 التي تدعو إلى التعاون والتنسيق لدعم بناء القدرات البشرية من خلال تقديم البرامج التدريبية والتطويرية في المجالات المختلفة