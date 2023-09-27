كروز السعودية تتعاون مع أبرز مصممي السفن

البلاد ــ جدة

أعلنت شركة “كروز السعودية”، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الإستثمارات العامة، والمتخصصة في تطوير قطاع الرحلات البحرية السياحية (الكروز) في المملكة، عن تعاونها مع شركتين رائدتين عالميًا في مجال تصميم السفن البحرية السياحية، وهما شركة ” إس إم سيSMC ” وشركة ” بارتنر شيب ديزاين PARTNER SHIP DESIGN “.

ويأتي تعاون ” كروز السعودية ” مع الشركتين ، استعدادًا لإطلاق أول خط عربي للرحلات البحرية السياحية في المملكة “أرويا كروز”، وذلك في سياق التزامها بتقديم تجارب استثنائية ذات طابع تصميمي فاخر خلال رحلاتها لاستكشاف البحر الأحمر والخليج العربي.

وتُعد شركة ” إس إم سي ” التي تتخذ من لندن بالمملكة المتحدة مقرًا لها، من الشركات الرائدة عالميًا في مجال التصميم الداخلي للسفن السياحية، وقد عيّنتها “كروز السعودية” لتأهيل السفينة الأولى لخط ” أرويا كروز” للرحلات البحرية.

وستُسهم الشركة في تقديم التصاميم الداخلية والمعمارية، إلى جانب تقديم استشارات حول الهوية والجوانب الفنية لتصميم خط الرحلات البحرية الجديدة. وعُينت شركة “بارتنر شيب ديزاين” الألمانية التي تتخذ من مدينة هامبورغ مقرًّا لها، شريكًا لتصميم “أرويا كروز”، وهي شركة متخصصة في تصميم السفن وتقديم خدمات البناء، وتتمتع بخبرة في تصميم السفن الجديدة، وتجديد وإعادة تصميم سفن الرحلات السياحية الكروز البحرية والنهرية واليخوت والعبّارات، وذلك بصفتها شريكًا في تصميم خط “أرويا كروز” للرحلات السياحية، وستتولى الشركة التصاميم الداخلية، وتفصيل التصاميم وتوثيقها، وأعمال المتابعة والدعم الهندسي. وأوضح الرئيس التنفيذي لكروز السعودية، لارس كلاسن، أن التعاون مع الشركات السياحية، يأتي في سياق التزام “كروز السعودية” بتقديم تجارب فاخرة ومريحة في بيئة ملهمة، استنادًا إلى هدف الشركة الأساسي الذي يتمثل في توفير أفضل العروض والخدمات.

يذكر أن كروز السعودية قد أعلنت في شهر يونيو 2023 عن إطلاق أول خط عربي في المملكة باسم “أرويا كروز” للرحلات البحرية السياحية الفاخرة، مصمم خصيصًا للمواطنين والمقيمين والزوار الإقليميين، وتهدف إلى تقديم مفهوم جديد وتجربة مميزة لقضاء العطلات والإجازات المتكاملة، بدءًا من الحجز والإقامة وغيرها، بالإضافة إلى دعمها لمستهدفات كروز السعودية تمثل بالترحيب بـ 1.3 مليون زائر سنويًّا عن طريق الرحلات البحرية بحلول عام 2035.