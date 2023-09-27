توسيع الربط الجوي وخدمات السفن مع الصين

بكين – واس

وقّع برنامج الربط الجوي اتفاقية تعاون مع خطوط “هاينان” الجوية الصينية لإطلاق مسارين جويين جديدين يربطان بين المملكة والصين. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب النجاح الذي حققه مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي عُقد في مدينة الرياض مؤخرًا، والتي تستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية السنوية، حيث تزايد الطلب على الرحلات الجوية بين الصين والمملكة، وستعمل المسارات الجديدة على تعزيز الربط الجوي، بما يوفِّر المزيد من خيارات السفر بين البلدين، ويسهم في تسهيل التبادل السياحي والثقافي والتجاري بينهما ، والمساران الجويان الجديدان هما الثالث والرابع على التوالي، للربط بين المملكة والصين.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي علي رجب ، حرص برنامج الربط الجوي على خلق تجربة سفر ثريّة للزوار الصينيين، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، إذ تستهدف المملكة أن تصبح مركزًا رائدًا للطيران في الشرق الأوسط، ونقطة ربط رئيسة بين الشرق والغرب، مشيرا إلى أن المملكة احتلت المركز الثاني عالميًّا في نمو أعداد السياح الدوليين وفقًا لتقرير منظمة السياحة العالمية.

من جهة ثانية وقّع رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح, ورئيس هيئة التصنيف الصينية صن فنغ، اتفاقية تنظيم وتقديم الخدمات وإصدار الشهادات الإلزامية للسفن المسجلة في المملكة، جاء ذلك خلال زيارة وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر للعاصمة الصينية بكين.