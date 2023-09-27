النائب العام يرأس وفد المملكة في مؤتمر رابطة المدّعين العموم في لندن

الرياض : البلاد

رأس‏ النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب وفد المملكة المشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للمدّعين العموم, الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن بعنوان “الطبيعة المتغيرة للجريمة في القرن الحادي والعشرين: التحديات والاستجابات” ، والذي استمر لمدة أربعة أيام، بحضور وفود من النيابات العامة على مستوى العالم، إضافة إلى المنظمات والجمعيات الدولية.

وتناول المؤتمر آليات مكافحة الجرائم عبر الوطنية ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وسبل تطويرها، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.

والتقى المعجب على هامش المؤتمر بالنائب العام البريطانى فيكتوريا برينتس، ومدير النيابات العامة لإنجلترا وويلز ماكس هيل وتناولوا المواضيع ذات الاهتمام المشترك خاصة في التعاون القضائي، كما أجرى معاليه عدةَ لقاءات ثنائية مع عدد من النواب العموم، بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك لتعزيز آليات العمل القضائي وإبراز دور المملكة وتجربتها الريادية في حوكمة الإجراءات العدلية الجزائية التي تباشرها النيابة العامة والأساليب المثلى في الرقمنة لتلك الإجراءات ومدى الاستفادة من التقنيات الحديثة في ذلك.

من جهة أخرى التقى النائب العام بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد ويمبلدون حيث جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات بين البلدين.