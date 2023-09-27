الرياضة

الفتح إلى ثمن نهائي كأس الملك بثلاثية في الأخدود

صحيفة البلادaccess_time13 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      27 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق الفتح إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على الأخدود 3-1 ضمن دور الـ32 من البطولة.

افتتح المغربي مراد باتنا أهداف المباراة، مسجلا الهدف الأول في شباك الأخدود عند الدقيقة السابعة.

وأضاف الرأس أخضري دجانيني تفاريس الهدف الثاني للفتح عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وقلص مراد الخضري الفارق وسجل الهدف الأول لنادي الأخدود عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وعاد مراد باتنا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليضمن تأهل فريقه إلى ثمن النهائي.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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