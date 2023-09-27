الفتح إلى ثمن نهائي كأس الملك بثلاثية في الأخدود

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الفتح إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على الأخدود 3-1 ضمن دور الـ32 من البطولة.
افتتح المغربي مراد باتنا أهداف المباراة، مسجلا الهدف الأول في شباك الأخدود عند الدقيقة السابعة.
وأضاف الرأس أخضري دجانيني تفاريس الهدف الثاني للفتح عند الدقيقة 81 من عمر المباراة.
وقلص مراد الخضري الفارق وسجل الهدف الأول لنادي الأخدود عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
وعاد مراد باتنا ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، ليضمن تأهل فريقه إلى ثمن النهائي.
باتنا ودجانيني يقودان الفتح إلى ثمن النهائي ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#أغلى_الكؤوس#الفتح_الأخدود | #SSC pic.twitter.com/aF50ZYPgUv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 27, 2023