2.9 مليار ريال لمشاريع البنية التحتية في القدية

البلاد – الرياض

أعلنت الشركة العقارية السعودية توقيع عقود لحزمة أعمال مشاريع البنية التحتية مع شركة القدية للاستثمار لإحدى شركاتها التابعة (الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية – بنية)، بالتحالف مع شركة إنفرارود للمقاولات لمشروع القدية، بقيمة إجمالية 2.29 مليار ريال.

وأضافت الشركة في بيان لها على «تداول»، أن المشروع يتضمن إنشاء بعض شبكات البنية التحتية الرئيسية والجسور الأساسية لمشروع القدية، بما في ذلك بعض الطرق الرئيسية والثانوية وشبكات المرافق، وقنوات المرافق، وجسور المشاة، وقنوات تصريف مياه الأمطار.

وأشارت إلى أن الحزمة تتضمن تصميم وبناء محطة معالجة مياه الصرف الصحي وخزانات تخزين مياه الري ومحطة ضخ وخزان تخزين مياه الشرب ومركز نقل النفايات الصلبة.

وذكرت أنه تم توقيع العقود، وتبلغ مدتها 22 شهراً، متوقعةً أن ينعكس الأثر المالي للمشروع على الربع الرابع من العام الحالي حتى الربع الثالث 2025م.

وأوضحت أن «شركة بنية» تُعد إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في تنفيذ أعمال تطوير البنية التحتية والتي تملك الشركة العقارية السعودية 60 % منها، حيث تتخصص في هذه المجالات.