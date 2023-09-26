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ولي العهد يعزي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ مبارك الصباح

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      26 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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