موجز اقتصادي

تطوير الطائف

عقد مجلس إدارة هيئة تطوير محافظة الطائف إجتماعاً, بحضور أمين المحافظة وأعضاء مجلس إدارة الهيئة ، وجرى بحث عدد من الموضوعات التنموية وتنسيق جهود القطاعات المعنية ، ومناقشة الخطط الإستراتيجية لتنفيذ أعمال الهيئة خلال الفترة الحالية بما يحقق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات الداعمة لبرنامج جودة الحياة.

رقابة التخفيضات

نفذت وزارة التجارة 9,382 زيارة ميدانية على الأسواق والمراكز التجارية في جميع مناطق المملكة للتحقق من التزامها بضوابط وشروط العروض والتخفيضات الخاصة بمناسبة اليوم الوطني 93. وتحققت الفرق الرقابية للوزارة من الأسعار قبل وبعد التخفيض لمنع أي ممارسات تقود للغش أو تضليل للمستهلك, كما تم إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة.

مؤشر الأسهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس منخفضاً 71.48 نقطة ليقفل عند مستوى 10877.94 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 190 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 36 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 188 شركة على تراجع.وأغلق مؤشر الموازية (نمو) منخفضًا 134.04 نقطة.