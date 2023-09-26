صدور وثيقة الطيف الترددي البحري

البلاد – الرياض

أصدرت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية , وثيقة تنظيمات استخدام الطيف الترددي للخدمات البحرية، التي تهدف إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للطيف الترددي في الخدمات البحرية، ورفع كفاءة استخدام النطاقات الترددية فيها، وضمان التوافق الدولي لعدم حدوث تداخلات لاسلكية ضارة.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن عددا من العناصر التنظيمية، التي تشمل أنواع تراخيص الخدمات الراديوية البحرية، وآلية إدارة الموارد الترقيمية للخدمات الراديوية البحرية، كما شملت الوثيقة الشروط والأحكام الفنية للتراخيص، وتوزيع النطاقات الترددية على الخدمات الراديوية البحرية، وتوفر الخدمات الراديوية البحرية خدمات أساسية في القطاع البحري مثل الاتصالات، والملاحة البحرية، والسلامة والاستغاثة.

وتأتي هذه الوثيقة إنطلاقا من دور الهيئة في تنظيم الخدمات الراديوية البحرية وتحسين جودتها وفقاً لأفضل الممارسات، والتأكد من توافق هذه الترددات مع الأنظمة الدولية وسلامتها من أي تداخلات لاسلكية، بالإضافة لانتهاج أساليب مبتكرة ومرنة لترخيص الأنظمة الراديوية البحرية.