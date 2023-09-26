صدمة في ريال مدريد.. إصابة جديدة لأردا غولر!

أعلن ريال مدريد الإسباني عن إصابة جديدة للاعبه التركي الشاب أردا غولر (18 عامًا)، ما مثّل صدمة للنادي، حسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء.



وقال النادي الملكي في البيان: إن غولر تعرض لإصابة في العضلة المستقيمة للفخذ الأيسر، بعد أسابيع قليلة من خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.



وخضع غولر لعملية جراحية في الركبة اليمنى منتصف أغسطس الماضي، حرمته من المشاركة في أي مباراة مع ريال مدريد بالموسم الجاري (2023-2024).



وفد غولر إلى ريال مدريد قادمًا من فنربخشة التركي مقابل 20 مليون يورو، حيث فاز (لوس بلانكوس) بالصفقة بعد منافسة قوية مع غريمه برشلونة.

لكن اللاعب الموهوب تعرض لإصابتين متتالتين، وحسب يومية ماركا (Marca) سيتأجل أول ظهور لغولر مع ريال مدريد إلى نهاية شهر أكتوبر المقبل.