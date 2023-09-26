برشلونة يدرس شراء عقدي فيليكس وكانسيلو

زعمت وسائل إعلام أن برشلونة يفكّر في شراء عقدي النجمين البرتغاليين، جواو كانسيلو وجواو فيليكس، بصورة نهائية بعد نهاية الموسم الجاري (2023-2024).

ينشط كانسيلو وفيليكس مع البارسا مُعارين من مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد على التوالي، حيث يقضي التعاقد استعارة اللاعبين لمدّة موسم واحد فقط.

غير أن إدارة برشلونة تدرس إمكانية التعاقد بصفة نهائية مع كانسيلو وفيليكس بعد الأداء القوي الذي أظهره اللاعبان مع انطلاقة الموسم الجاري.

كانسيلو تحديدًا لعب دور البطولة في الفوز الدراماتيكي على سيلتا فيغو هذا الأسبوع (3-2) حينما صنع هدف التعادل وسجّل هدف الفوز بالرمق الأخير.

أمّا فيليكس (23 عامًا) فقد أحرز 3 أهداف مع برشلونة في كل البطولات وقدّم تمريرتين حاسمتين من 4 مباريات فقط خاضها.

من المعلوم أن أتلتيكو مدريد يريد مبلغًا لا يقل عن 70 مليون يورو نظير بيع فيليكس، أمّا مانشستر سيتي فقد يطلب بين 30 و40 مليون يورو مقابل كانسيلو.