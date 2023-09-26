الرياضة انطلاق مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™

الرياض – هاني البشر انطلقت اليوم عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم للأندية 2023، التي ستقام في مدينة جدة في ديسمبر المقبل، وقد وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم، والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الدعوة لعشّاق ومشجعي كرة القدم للترحيب بأفضل أندية العالم، وشراء التذاكر لحضور مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023™. وتستعد مدينة جدة للترحيب بمجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية خلال البطولة، التي ستشهد 7 مواجهات قوية بين 7 أندية على مدار 11 يومًا. وتشمل قائمة الأندية المشاركة كلًا من الاتحاد السعودي، والأهلي المصري، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، وكلوب ليون المكسيكي، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، بالإضافة إلى البطل المنتظر لنسخة عام 2023 من بطولة كوبا ليبرتادوريس. وستقام مباريات البطولة على كل من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل خلال الفترة الممتدة بين 12–22 ديسمبر. ويمكن لعشّاق كرة القدم شراء تذاكر البطولة اعتبارًا من اليوم، حيث تتوفر مجموعة من الخيارات التي تلبي احتياجات المشجعين من مختلف الشرائح، وتشمل الخيارات المتوفرة التذاكر المخصصة لحضور مباراة واحدة، والتذاكر المخصصة لحضور جميع المباريات التي تقام على ملعب محدد، وصولًا إلى التذاكر التي تتيح إمكانية حضور جميع مباريات البطولة. (تتوفر أيضًا عروض مخصصة لكبار الشخصيات). وتتوفر التذاكر للشراء الآن عبر الموقع الإلكتروني وبهذه المناسبة، قال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر بن حسن المسحل: يسرّنا الإعلان عن انطلاق مبيعات التذاكر لبطولة كأس العالم للأندية FIFA السعودية 2023 التي ستقدم لعشاق اللعبة في المملكة والوطن العربي فرصة الاستمتاع بلحظات فريدة خلال هذا الحدث الكروي الرائع، ندرك تمامًا مدى شغف الشعب السعودي بكرة القدم، ونتطلع قدمًا نحو تجربة استثنائية وسط الأجواء الساحرة التي سيصنعها المشجعون السعوديون في المدرجات. وأضاف المسحل: تمثل هذه البطولة أحدث محطات التحول الرياضي الشامل الذي تشهده المملكة، ونتوقع أن تشكل مصدر إلهام حقيقيًا للمشجعين وعاملًا أساسيًا يسهم في تطوير اللعبة في المملكة وحول العالم، وأود هنا أن أوجه الدعوة لكافة محبي كرة القدم في المملكة للترحيب بأفضل الأندية في العالم، وحجز التذاكر لخوض تجربة استثنائية على المدرجات. معلومات تذاكر فيزا

قائمة المباريات:

– الدور الأول (المباراة الأولى) – الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 – الاتحاد وأوكلاند سيتي

– الدور الثاني (المباراة الثانية) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – الأهلي والفريق الفائز بالمباراة الأولى

– الدور الثاني (المباراة الثالثة) – الجمعة 15 ديسمبر 2023 – كلوب ليون وأوراوا ريد دياموندز

– الدور نصف النهائي (المباراة الرابعة) – الاثنين 18 ديسمبر 2023 – الفائز ببطولة كوبا ليبرتادوريس مع الفائز في المباراة الثانية

– الدور نصف النهائي (المباراة الخامسة) الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 – الفائز في المباراة الثالثة ومانشستر سيتي

– تحديد المركز الثالث (المباراة السادسة) الجمعة 22 ديسمبر 2023 – الخاسرين من المباراتين الرابعة والخامسة

– المباراة النهائية (المباراة السابعة) الجمعة 22 ديسمبر – الفائزين من المباراتين الرابعة والخامسة.