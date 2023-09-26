القصبي بدأ زيارته ويشارك في منتدى الأعمال.. تطوير الشراكة التجارية والاقتصادية مع سنغافورة

البلاد – الرياض

تعزيزا للتجارة البينية والشراكة الاقتصادية ، يرأس وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة في زيارة عمل إلى سنغافورة تستمر حتى الـ 27 من الشهر الجاري ، يلتقي خلالها عدد من الوزراء والمسؤولين ، كما يشهد فعاليات منتدى الأعمال السعودي – السنغافوري ، ويضم الوفد 36 مسؤولاً من القطاع العام والخاص في المملكة.

والتقى وزير التجارة أمس، وزير التعليم السنغافوري تشان تشون سينغ، ووزير التنمية الاجتماعية الوزير المسؤول عن شؤون المسلمين في سنغافورة مساجوس ذو الكفل، بحضور نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سنغافورة عبدالله بن محمد الماضي.

واتفق الجانبان خلال الاجتماعين على التعاون في مجالات تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة للصناعات المستقبلية، ومحو الأمية الرقمية، وريادة الأعمال، إضافة إلى مناقشة السمات الرئيسة لنظام التعليم السنغافوري، والتبادل للخبرات والدورات التدريبية، والتعاون بين الجامعات والمدارس والتوسع في برامج البعثات التعليمية بين البلدين، إلى جانب التعاون في مجال الأوقاف. وتناول القصبي مع رئيس مجلس إدارة التنمية الاقتصادية بينغ تشيونغ بون، ورئيس هيئة تخطيط البنية التحتية الصناعية تان تشونغ منغ، التعاون الثنائي في مجالات التحفيز الاقتصادي، وخدمات الحلول التجارية التي تقدم للشركات، إلى جانب التعاون في تطوير المناطق الصناعية ومجمعات الأعمال، والتحول نحو رقمنة عمليات التصنيع. وشمل جدول الاجتماعات مناقشة التعاون الثنائي في مجالات اقتصاد الخدمات، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات والبرامج الرئيسة لتعزيز القدرة التنافسية، وآفاق التعاون البحثية بين المركز الوطني للتنافسية ومعهد آسيا للتنافسية في مدرسة لي كوان يو للسياسات العامة، وذلك خلال لقاء مع نائب عميد المدرسة للتعليم التنفيذي مانشيني فرانشيسكو، ومدير المعهد تشيونغ بول.

ويعقد القصبي خلال زيارته عدداً من اللقاءات مع وزراء ومسؤولين، أبرزهم وزير التجارة والصناعة جان كيم يونغ، ووزير القوى العاملة الدكتور تان سي لينغ، ووزير الاتصالات جوزفين تيو، ورئيس مجلس إدارة “Enterprise Singapore” بيتر أونغ، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السنغافورية لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية الدكتور روبرت ياب. ويتضمن برنامج الوفد زيارات ميدانية لعددٍ من الأكاديميات التعليمية المتخصصة، ومراكز ابتكار أعمال، وميناء تواس أكبر ميناء آلي في العالم؛ بهدف التعرف على أفضل الممارسات والتجارب النوعية في مختلف المجالات، إضافة إلى المشاركة غداً في “منتدى الأعمال السعودي – السنغافوري” الذي ينظمه المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية واتحاد الأعمال السنغافوري. ويتناول المنتدى التقدم المحرز في تنفيذ رؤية المملكة 2030 منذ إطلاقها في عام 2016م، وفرص تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة زيادة التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين في عددٍ من القطاعات الحيوية، ومنها القطاع اللوجستي، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات الحديثة وغيرها.