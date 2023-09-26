الفيحاء يهزم الرياض..ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الفيحاء إلى دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على نظيره الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في إطار منافسات دور الـ 32.
سجل هدفي الفيحاء مالك العبدالمنعم في الدقيقتين 20 و45 5 ، فيما أحرز هدف الرياض الوحيد ديدييه ندونغ في الدقيقة 16 من عمر المباراة.
كما حجز النادي الأهلي مقعداً في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على العين بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ32 من المسابقة.
🎥 الهدف الأول لـ @AlRiyadhFC ⚽
⏰ '16 ندونغ#الرياض_الفيحاء 1 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/VBHiwLDbPH
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 26, 2023
مالك عبدالمنعم يسجل التعادل للفيحاء⚽️
#أغلى_الكؤوس
#الرياض_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/C6zfiuZa2Q
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
مالك عبدالمنعم يضيف الهدف الثاني للفيحاء⚽️🔥
#أغلى_الكؤوس
#الرياض_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/pqZq4btE3u
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023
شاهد أهداف مباراة #الرياض_الفيحاء⚽️⤵️
الفيحاء 2 – الرياض 1
#أغلى_الكؤوس
#الرياض_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/jIBLDz23dT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023