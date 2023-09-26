الرياضة

الفيحاء يهزم الرياض..ويتأهل لدور الـ16 في كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      26 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق الفيحاء إلى دور الـ 16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على نظيره الرياض بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على استاد الأمير فيصل بن فهد في إطار منافسات دور الـ 32.
سجل هدفي الفيحاء مالك العبدالمنعم في الدقيقتين 20 و45 5 ، فيما أحرز هدف الرياض الوحيد ديدييه ندونغ في الدقيقة 16 من عمر المباراة.

كما حجز النادي الأهلي مقعداً في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على العين بنتيجة (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن دور الـ32 من المسابقة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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