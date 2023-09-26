الانضباط تغرم الأهلي والنصر و3 لاعبين بالهلال

البلاد- جدة
أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات والعقوبات بخصوص الجولة الماضية من دوري روشن ويلو.
وقررت اللجنة تغريم كل من مدرب النصر لويس كاسترو، ومدرب الأهلي، ماتياس يايسله 20 ألف ريال لكل منهما؛ بسبب عدم ارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال مواجهة الفريقين الماضية في دوري روشن.
كما قررت اللجنة تغريم الأهلي 100 ألف ريال؛ بسبب رمي جماهيره 6 علب مياه، و3 أدوات تجاه أرضية الملعب في مواجهة النصر، وإصابة لاعب الفريق المنافس، وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
وأعلنت الانضباط تغريم ثلاثي الهلال محمد جحفلي وحبيب الوطيان ومحمد القحطاني 20 ألف ريال لكل واحد منهم؛ بسبب دخولهم غرفة تبديل الملابس، وهم غير مسجلين في قائمة المباراة.
وقررت اللجنة تغريم نادي النصر 18,750 ريالًا؛ بسبب تأخر لاعبيه في الدخول إلى أرضية الملعب في الشوط الثاني.
كما قررت إيقاف لاعب الفيصلي لاري عزوني مباراتين بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، وذلك بسبب قيامه بسلوك مشين تجاه لاعب الفريق المنافس.