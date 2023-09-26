الأهلي يتخطى العين ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالعزيز المتعاني
حجز فريق الأهلي مقعدًا في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على العين(3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الباحة، ضمن دور الـ32 من المسابقة.
سجل فراس البريكان في الدقيقتين (23 و27) وسميحان النابت في الدقيقة (39) فيما أحرز دودو هدفي العين، في الدقيقتين 97،82 من عمر المباراة؛ ليضمن الأهلي التأهل لثمن نهائي كأس الملك.
5 أهداف في مباراة #العين_الأهلي⚽#الأهلي إلى الدور القادم🏆✅
شاهد الأهداف⤵ pic.twitter.com/8kgA71Pmcm
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 26, 2023