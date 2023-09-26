الرياضة

الأهلي يتخطى العين ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time12 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      26 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالعزيز المتعاني

  حجز فريق الأهلي مقعدًا في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عقب الفوز على العين(3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في الباحة، ضمن دور الـ32 من المسابقة.

سجل فراس البريكان في الدقيقتين (23 و27) وسميحان النابت في الدقيقة (39) فيما أحرز دودو هدفي العين، في الدقيقتين 97،82 من عمر المباراة؛ ليضمن الأهلي التأهل لثمن نهائي كأس الملك.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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