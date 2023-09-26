افتتاح فندقين فاخرين في “تروجينا”

البلاد – الرياض

وقعت شركة ماريوت الدولية المحدودة، اتفاقية مع “نيوم” لافتتاح فندقين فاخرين في تروجينا وجهة نيوم للسياحة الجبلية. وقالت “نيوم” في بيان على موقعها، إن الاتفاقية تتضمن إنشاء أول فندقين من سلسلة فنادق دبليو وجي دبليو ماريوت في المملكة.

والمتوقع أن يضم فندق دبليو في تروجِينا 236 غرفة، بما في ذلك 47 جناحًا مميزًا، كما سيضم الفندق مطاعم وأماكن مشهورة من فنادق دبليو، بحسب البيان. وسيكون هذا المشروع جزءًا من قرية البحيرة، وسيتم توفير متاجر التجزئة والمطاعم وأسواق الأطعمة الطازجة حول البحيرة بالإضافة إلى عدد من المساحات المخصصة للفعاليات الترفيهية. وأضافت أنه سيتم إنشاء فندق جي دبليو ماريوت في منطقة “ذا بو” ، وهو عالم مائي يمزج بين الطبيعة والتقنيات المتقدمة.

وستتركز البنية التحتية للفندق داخل البحيرة التي تُحيطها المناظر الطبيعية، حيث تمّ تصميم هيكل الفندق ليتحمّل وزن المياه المحيطة به وضغطها، في حين ستكون المساحات الأخرى قابلة للاستخدامات المتعددة على مدار العام، وسيضمّ الفندق 500 غرفة وجناح فاخر، إلى جانب خيارات الترفيه المتنوعة.