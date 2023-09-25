فينيسيوس يعود من الإصابة ويستعد لمواجهة لاس بالماس

بات البرازيلي فينيسيوس جونيور (23 عامًا) لائقًا لخوض مواجهة فريقه ريال مدريد أمام لاس بالماس الأربعاء، لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وغاب فينيسيوس عن مباراة الديربي التي خسرها ريال مدريد في ملعب أتلتيكو مدريد (1-3) أمس الأحد، بسبب إصابة قوية في عضلة الفخذ ذات الرأسين.

الجناح فائق المهارة عاد صباح الاثنين إلى تدريبات ريال مدريد، وشارك في الحصة الجماعية، وأوضح مدرب الملكي كارلو أنشيلوتي أن اللاعب تعافى تمامًا.

يغيب فينيسيوس عن المشاركة مع ريال مدريد منذ نهاية أغسطس، وتحديدًا عندما شارك في الفوز (1-0) على سيلتا فيغو بالجولة الثالثة من الدوري.