الرياضة

رسميًا.. ليفربول يجدد عقد لاعبه كوستاس تسيميكاس

محمد ابو الوفاaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      25 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
رسميًا.. ليفربول يجدد عقد لاعبه كوستاس تسيميكاس

مدد نادي ليفربول عقد الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس (27 عامًا) لمدّة 3 مواسم إضافية، حسبما أعلن اليوم الاثنين في بيان رسمي.

 

بموجب العقد الجديد، سيدافع تسيميكاس -صاحب 29 مباراة دولية- عن ألوان النادي الـ(سكاوزي) إلى 2027، بعد أن قدّم له ليفربول عرضًا مًحسّنًا.

 

وفد تسيميكاس إلى ليفربول صيف 2020 قادمًا من أولمبياكوس اليوناني مقابل 13 مليون يورو، وقد ظهر بقميص النادي في 63 مباراة بكل البطولات.

 

خلال فترته مع ليفربول، ساعد تسيميكاس في حصد 3 ألقاب رئيسة محلية؛ أبرزها كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم (2021-2022).

 

m.abo.elwafa

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