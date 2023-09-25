الهلال يتخطى “الجبلين” ويتأهل لدور الـ 16 بكأس الملك

محمود العوضي- جدة
تأهل فريق الهلال لدور الـ في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره الجبلين، بهدف وحيد
في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين في حائل، في إطار منافسات دور الـ 32 من البطولة.
سجل البرتغالي روبين نيفيز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
بتلك النتيجة، تأهل فريق الهلال إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الجبلين، الذي ودع
البطولة.
هدددددف!⚽
قذيفة نيفيز تعلن الهدف الأول للهلال🔥🚀
الجبلين 0 × 1 الهلال#أغلى_الكؤوس#الجبلين_الهلال | #SSC pic.twitter.com/nklSaYXdxZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023