الرياضة

الهلال يتخطى “الجبلين” ويتأهل لدور الـ 16 بكأس الملك

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      25 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل فريق الهلال لدور الـ في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد فوزه الصعب على نظيره الجبلين، بهدف وحيد

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين في حائل، في إطار منافسات دور الـ 32 من البطولة.

سجل البرتغالي روبين نيفيز الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 64 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

بتلك النتيجة، تأهل فريق الهلال إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب الجبلين، الذي ودع

البطولة.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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