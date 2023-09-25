“النجمة” يُقصي الرائد من كأس الملك

محمود العوضي- جدة
فجر فريق النجمة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في إقصاء فريق الرائد من دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ، على ملعب التعليم في عنيزة.
سجل هدف النجمة الأول المحترف ليما في الدقيقة الحادية عشرة، وأضاف عثمان باري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة، فيما قلص كريم البركاوي النتيجة للرائد في الدقيقة 60.
بتلك النتيجة، يتأهل النجمة لدور الـ 16 من المسابقة، بينما ودع الرائد البطولة مبكرًا.
🎥 الهدف الأول لـ @alnajmahfc ⚽️
⏰ '11 باري#النجمة_الرائد 1 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/ephRTrdXGC
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @alnajmahfc ⚽️
⏰ '12 ليما#النجمة_الرائد 2 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆 pic.twitter.com/WgJqRyZ7TY
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 25, 2023
هدددددف!⚽
كريم البركاوي يقلص الفارق للرائد..
#أغلى_الكؤوس
#النجمة_الرائد | #SSC pic.twitter.com/gHpq3T0VE7
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 25, 2023