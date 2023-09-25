الرياضة

“النجمة” يُقصي الرائد من كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      25 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

فجر فريق النجمة مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما نجح في إقصاء فريق الرائد من دور الـ 32 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد تغلبه عليه بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ، على ملعب التعليم في عنيزة.

سجل هدف النجمة الأول المحترف ليما في الدقيقة الحادية عشرة، وأضاف عثمان باري الهدف الثاني في الدقيقة الثانية عشرة، فيما قلص كريم البركاوي النتيجة للرائد في الدقيقة 60.

بتلك النتيجة، يتأهل النجمة لدور الـ 16 من المسابقة، بينما ودع الرائد البطولة مبكرًا.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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