الرياضة الروماني ريجيكامب مدربًا للطائي خلفًا لـريزيتش

خالد الحامد- حائل

أعلنت إدارة نادي ‎الطائي عن تعيين الروماني لورينت ريجيكامب مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للكرواتي كريشمير ريزيتش، الذي تم الاستغناء عن خدماته، بعد سوء نتائج الفريق في دوري روشن السعودي. وعُرف الروماني ريجيكامب” 48 عامًا” في منطقة الشرق الأوسط حينما تعاقدت إدارة نادي الهلال معه موسم 2014/ 2015، قبل أن تتم إقالته، وقاد بعدها فريقي الوحدة والوصل الإماراتيين موسمي 2018 و2020، ومن ثم عاد إلى الدوري السعودي عبر بوابة النادي الأهلي في 2021.