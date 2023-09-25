التحالف الإسلامي يستقبل وفدًا من السنغال

الرياض : واس

استقبل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السنغالي بجمهورية السنغال النائب نيكول إنجاي، والأمين العام للجمعية الوطنية السنغالية بأي إنياس سيسي يرافقه نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية في مجلس الشورى اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واطلع الوفد السنغالي خلال الزيارة على أهم أعمال التحالف الإسلامي ودوره الذي يقوم به في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة وتنسيقه الجهود الدولية وتكثيفها في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف، بعد ذلك اطلع الوفد على أهم إصدارات التحالف الفكرية والإعلامية، كما اطلع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالجماعات والأحداث الإرهابية حول العالم، وآليات الرصد والمتابعة التي يقوم بها التحالف في هذا الشأن.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العمل المشترك بين التحالف الإسلامي والدول الأعضاء والصديقة في كل ما من شأنه محاربة الإرهاب والتطرف العنيف.