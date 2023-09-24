” لوقانيني” يفوز بكأس اليوم الوطني في موسم سباقات الطائف

متابعة- محمد الجليحي
أهدى الجواد “لوقانيني” إسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل، كأس اليوم الوطني، مساء أمس، في ختام الحفل الـ48 من موسم سباقات الطائف، وسط أجواء احتفالية باليوم الوطني الـ93، وأمام حضور جماهيريّ حاشد.
واكتست مناطق الجمهور في ميدان الملك خالد للفروسية، بالحوية باللونَ الأخضر، وارتفع العلم السعودي خفّاقًا، بأيدي المواطنين من مختلِف الأعمار.
وبهذه المناسبة الوطنيّة، احتضن الميدان، الذي ينظّم فيه نادي سباقات الخيل حفلات الموسم السباقيّة، فعاليات فنيّة طربيّة، شارك فيها الفنان أنس هزاع، وفرقة الوادي للفنون الشعبية والتراثيّة.
وتألّف الحفل من 9 أشواط، أُقيم 4 منها على كأسين وجائزتين تقديريّتين، ووصل مجموع جوائز السباقات التسعة إلى 1.665.000 ريال، منها 500 ألف ريال لشوط كأس اليوم الوطني.
وسلّم الرئيس التنفيذيّ لنادي سباقات الخيل زياد المقرن، كأس اليوم الوطني وكأس ديربي الطائف للخيل العربية، بينما سلّم الأستاذ خالد العشريّ، المشرف العامّ على الموسم، جائزتي النادي التقديريّتين.
وظفر الجواد “لوقانيني”، الذي درّبه نايف المنديل وقاده الخيّال عبد الله العوفيّ، بأغلى كؤوس الأمسية، وهو كأس اليوم الوطنيّ، بعدما فاز بالشوط التاسع، الذي امتدّ لـ2400 متر.