شاهد.. أهداف مباراة نيوكاسل وشيفيلد يونايتد (8-0)

أمطر نيوكاسل شباك نظيره شيفيلد يونايتد بثمانية أهداف بيضاء أمسية الأحد، لحساب الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (2023-2024).

ورفع الـ(ماغبايس) رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثامن على لائحة الـ(بريميرليغ)، بينما زادت جراح شيفيلد يونايتد الذي يتذيل الجدول بنفطة واحدة.

أهداف نيوكاسل أمام شيفليد يونايتد؛ بدأها لاعب الوسط الإنجليزي سين لونغستاف في الدقيقة 21، ثم سجّل دان برن (31) وستيف بوتمان (35).

في الشوط الثاني توالت أهداف نيوكاسل في مرمى شيفيلد يونايتد، وسجّل المهاجم الدولي الإنجليزي كالوم ويسلون الهدف الرابع في الدقيقة 56.

ثم أحرز كل من أنتوني جوردون في الدقيقة (61) وميغيل ألميرون (68) وبرونو غيماريش (73) واختتم الثمانية السويدي ألكسندر إيزاك (87).

لونجستاف ⚽️

بيرن ⚽️

بوتمان ⚽️

ويلسون ⚽️

جوردون ⚽️

ألميرون ⚽️

برونو ⚽️

إسحاق ⚽️ 8⃣ أهداف بـ 8⃣ مسجلين! 👊 ليــلــة للتــــاريــــخ مــن المـــاكبــايـــس! 👏👏👏 pic.twitter.com/Z1oXwNbxhV — نيوكاسل يونايتد (@nufc_ar) September 24, 2023

أرقام قياسية جديدة لنيوكاسل

نيوكاسل أصبح أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، يشهد تسجيل 8 لاعبين مختلفين في مباراة تنافسية واحدة، بعد ثمانيته ضد شيفيلد يونايتد.

وبات نيوكاسل ثالث فريق يسجّل 8 أهداف خارج قواعده في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ تدشينها عام 1992، بعد مانشستر يونايتد وليستر سيتي.

كما أصبح الظهير الإنجليزي كيران تريبر ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي، يقدّم 3 تمريرات حاسمة في مباراة واحدة، تنتهي في الشباك بضربة رأس.

شاهد أهداف نيوكاسل وشيفيلد يونايتد 8-0

🔴شيفيلد يونايتد 0-8 نيوكاسل يونايتد⚫️ 🎥 شاهد أهداف اللقاء كاملة 🤯🔥.

pic.twitter.com/gp6o7LPTK1 — رياضة بوست (@sportandpost_) September 24, 2023