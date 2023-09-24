الشباب يعبر الباطن بصعوبة ويتأهل لدور الـ 16 بـ” كأس الملك”

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي
تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بصعوبة، بعد فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
احتاج الفريقان لوقت إضافي لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1.
سجل هدفي الشباب كاراسكو في الدقيقتين 33 و118، فيما أحرز برايان أليمان هدف الباطن في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.
🎥 الهدف الأول لـ @AlShababSaudiFC ⚽️
⏰ '33 كاراسكو#الشباب_الباطن 1 – 0
pic.twitter.com/UlczJYTqID
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023
🎥 هدف التعادل لـ @albatinclub ⚽️
⏰ '36 اليمان#الشباب_الباطن 1 – 1
pic.twitter.com/M96enFtOJM
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @AlShababSaudiFC ⚽️
⏰ '118 كاراسكو#الشباب_الباطن 2 – 1
pic.twitter.com/yr4g5P6bw3
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023