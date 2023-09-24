الرياضة

الشباب يعبر الباطن بصعوبة ويتأهل لدور الـ 16 بـ” كأس الملك”

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      24 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عبدالله الفهيدي

تأهل فريق الشباب إلى دور الـ 16 بكأس خادم الحرمين الشريفين، بصعوبة، بعد فوزه على الباطن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

احتاج الفريقان لوقت إضافي لحسم هوية المتأهل لدور الـ 16، بعد انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1/1.

سجل هدفي الشباب كاراسكو في الدقيقتين 33 و118، فيما أحرز برايان أليمان هدف الباطن في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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