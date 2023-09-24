الأخيره الأولى

الرؤية الخضراء

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      24 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

عادت أعيادك دوم يالسعودية
حبك سكن بالروح والقلب والرية
عشقك على روس الأشهاد والله علانية
مهما كتبنا مهما حكينا منتي موفية
رمز التقدم والتطور يالحضارية
متفردة بكل شيء ومستقبلك رؤية
يا مهبط الوحي ومسكن خير البرية
ومكة مهوى قلوب الأمة الإسلامية
وبخدمة ضيوف الرحمن بالخير مجزية
يحميك رب الكون من كل يد عبثية
يا كثر شفت زينات ما مثلك بهية
ياسيدة هالشرق ياعروس خليجية
الكرم في شعبك مأصل عادة أزلية
أهديكم أبيات بالحب مبنية
وإذا بعضها مكسور تجبرها النية
بالله اقبلوها مني من دون منية
مني للملك وولي العهد أجمل تحية
والتهنئة موصولة لشعب السعودية
يوم الوطن ما هو من أيام عادية
ثلاثة وتسعون عاماً بحروف ذهبية
يشهد لها التاريخ والعالمية
للمجد والعلياء الخطة مبنية
عرفتها كل الناس بدون سرية
لأنها قول وفعل ما هي خفية
مجد سرت له عيون البشرية
موعد ترى مكتوب بحروف سعودية
تدعي وترقب شوفته بقلوب ودية
حلم ما هو بمستحيل كالأحلام وردية
2030 تاريخ أكبر احتفالية
موعود شعب طويق والأمة العربية
برؤية وطن خضراء ما هي رمادية
يا الله يا رب الكونه تحمي السعودية

gamal saleh

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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