الرؤية الخضراء

عادت أعيادك دوم يالسعودية

حبك سكن بالروح والقلب والرية

عشقك على روس الأشهاد والله علانية

مهما كتبنا مهما حكينا منتي موفية

رمز التقدم والتطور يالحضارية

متفردة بكل شيء ومستقبلك رؤية

يا مهبط الوحي ومسكن خير البرية

ومكة مهوى قلوب الأمة الإسلامية

وبخدمة ضيوف الرحمن بالخير مجزية

يحميك رب الكون من كل يد عبثية

يا كثر شفت زينات ما مثلك بهية

ياسيدة هالشرق ياعروس خليجية

الكرم في شعبك مأصل عادة أزلية

أهديكم أبيات بالحب مبنية

وإذا بعضها مكسور تجبرها النية

بالله اقبلوها مني من دون منية

مني للملك وولي العهد أجمل تحية

والتهنئة موصولة لشعب السعودية

يوم الوطن ما هو من أيام عادية

ثلاثة وتسعون عاماً بحروف ذهبية

يشهد لها التاريخ والعالمية

للمجد والعلياء الخطة مبنية

عرفتها كل الناس بدون سرية

لأنها قول وفعل ما هي خفية

مجد سرت له عيون البشرية

موعد ترى مكتوب بحروف سعودية

تدعي وترقب شوفته بقلوب ودية

حلم ما هو بمستحيل كالأحلام وردية

2030 تاريخ أكبر احتفالية

موعود شعب طويق والأمة العربية

برؤية وطن خضراء ما هي رمادية

يا الله يا رب الكونه تحمي السعودية