الدبلوماسية السعودية تدعم الأمن والاستقرار

البلاد – جدة

تلعب المملكة دوراً مهماً في حفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، لما تتمتع به من مكانة كبيرة بين دول المنطقة والعالم، فضلاً عن سيرها وفق دبلوماسية متوازنة، هدفها تحقق الأمن والاستقرار وإحلال السلام، بدليل طرحها للعديد من المبادرات الرامية لرأب الصدع بين الدول المتناحرة، وأبناء البلد المتصارعين لإنهاء الحرب وحل النزاعات في إطار سلمي، باذلة جهوداً كبيرة للغاية لإغلاق ملفات الأزمات المختلفة عبر حلول ترضي جميع الأطراف، وتحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة، وتقطع الطريق على الطامعين في خيراتهم. وتأكيداً على ذلك، دعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغّليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في الاستقرار، حيث شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على دعوة المملكة لتوحيد جهود الاستجابة للموقف الإنساني في السودان. وأضاف الوزير خلال اجتماع وزاري حول السودان على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المملكة دعت الأطراف السودانية كافة للحضور إلى جدة. ولفت إلى ضرورة إنشاء ممرات آمنة لتوفير الخدمات للسودانيين، داعياً المانحين الدوليين للمشاركة بدعم السودان وتقليل المعاناة.

تأتي تصريحات وزير الخارجية، بعدما أكد منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، أن الصراع في السودان “يتفاقم بسبب تدفق الأسلحة من الخارج”. وتابع أن “الوضع يتدهور ويُهدّد استقرار المنطقة برمتها”، داعياً جميع الأطراف للعودة إلى محادثات جدة.

جهود لحل الأزمة اليمنية

مواصلة للسعي في حل الأزمة اليمنية، رحبت وزارة الخارجية بالنتائج الإيجابية للنقاشات الجادة بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن، التي عقدها فريق التواصل والتنسيق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر، بمشاركة الأشقاء في سلطنة عُمان مع وفد صنعاء، برئاسة محمد عبدالسلام فليته، في مدينة الرياض، خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، التي جاءت استكمالاً للقاءات الفريق السعودي التي أجراها في فترة سابقة مع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وفي صنعاء خلال الفترة من (17 إلى 22 رمضان 1444هـ)، حيث تم التوصل فيها إلى العديد من الأفكار والخيارات؛ لتطوير خارطة طريق تتوافق عليها كافة الأطراف اليمنية.

وأشادت وزارة الخارجية بمضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع بوفد صنعاء الذي زار المملكة، حيث جرى التأكيد على استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية.

حل الأزمة الأوكرانية

لم تقتصر جهود المملكة لحل الأزمات على الدول العربية، إنما امتدت يدها لإنهاء الصراع الروسي – الأوكراني؛ إذ استضافت “اجتماع جدة”، الذي اتفق المشاركون فيه على أهمية مواصلة التشاور الدولي، وتبادل الآراء بشأن الأزمة الأوكرانية، بما يسهم في بناء أرضية مشتركة تمهد الطريق للسلام.

ويأتي الاجتماع استمرارًا للمبادرات الإنسانية والجهود، التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتأكيده على استعداد المملكة للقيام بمساعيها الحميدة؛ للإسهام عبر الحوار في الوصول إلى حل يفضي لسلام دائم، وذلك انطلاقًا من مكانتها، وما تحظى به من تقدير دولي.

وأعرب المشاركون في ختام اجتماعهم، عن أهمية الاستفادة من الآراء والمقترحات الإيجابية، التي تم بحثها في الاجتماع، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة، مشيدين بدور المملكة الفاعل في دعم الجهود الهادفة إلى إنهاء الأزمة الأوكرانية الروسية، وتحقيق الحل السياسي لها، مؤكدين أهمية اجتماع جدة في هذا الاتجاه.