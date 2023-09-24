الرياضة

الحزم يتخطى العربي ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      24 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي -جدة

تأهل فريق الحزم إلى الدور ـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024/2023، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على نظيره فريق العربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الحزم في الرس، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.

سجل أهداف الحزم ، فايز سليماني ( هدفين) في الدقيقتين 10، 14، ومحمد الثاني في الدقيقة 30، فيما قلص النتيجة للعربي ” ميرندا في الدقيقة 45+2.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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