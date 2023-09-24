الحزم يتخطى العربي ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

محمود العوضي -جدة
تأهل فريق الحزم إلى الدور ـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024/2023، وذلك بعد تغلبه مساء اليوم على نظيره فريق العربي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على ملعب الحزم في الرس، ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة.
سجل أهداف الحزم ، فايز سليماني ( هدفين) في الدقيقتين 10، 14، ومحمد الثاني في الدقيقة 30، فيما قلص النتيجة للعربي ” ميرندا في الدقيقة 45+2.
🎥 الهدف الثاني لـ @alhazem_fc ⚽
⏰ '14 فايز سليماني#الحزم_العربي 2 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/em2JZbd5JH
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023
🎥 الهدف الثاني لـ @alhazem_fc ⚽
⏰ '14 فايز سليماني#الحزم_العربي 2 – 0#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/em2JZbd5JH
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023
🎥 الهدف الأول لـ @Al_ArabiSC ⚽
⏰ '45+2 ميراندا#الحزم_العربي 3 – 1#أغلى_الكؤوس 🏆pic.twitter.com/FXPB3WMsBw
— كأس خادم الحرمين الشريفين (@KingCupSA) September 24, 2023