الرياضة

التعاون يتخطى القادسية لدور الـ 16 بـ”كأس الملك”

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      24 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق التعاون على نظيره القادسية بثنائية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.

سجل اللاعب موسى بارو الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 9، قبل أن يضيف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة 90 7.

وأهدر مباي دياني فرصة لتسجيل التعادل لفريق القادسية، بعدما فشل في تسجيل ركلة جزاء.

بهذا الفوز، تأهل فريق التعاون إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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