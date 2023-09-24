التعاون يتخطى القادسية لدور الـ 16 بـ”كأس الملك”

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق التعاون على نظيره القادسية بثنائية نظيفة، مساء اليوم الأحد، في دور الـ 32 بكأس خادم الحرمين الشريفين.
سجل اللاعب موسى بارو الهدف الأول لفريق التعاون في الدقيقة 9، قبل أن يضيف عبدالفتاح آدم الهدف الثاني في الدقيقة 90 7.
وأهدر مباي دياني فرصة لتسجيل التعادل لفريق القادسية، بعدما فشل في تسجيل ركلة جزاء.
بهذا الفوز، تأهل فريق التعاون إلى دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
هدددددف!⚽
موسى بارو يفتتح أهداف التعاون ⚽️
التعاون 1 × 0 القادسية#أغلى_الكؤوس#التعاون_القادسية | #SSC pic.twitter.com/U8ULPM07Ea
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 24, 2023