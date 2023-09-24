الأطفال والمواطنون يحتفلون بعرس الوطن

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تزينت جميع مناطق المملكة بالاعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وازدهت الشوارع بمظاهر الفرح احتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ93 تحت شعار “نحلم ونحقق،كما شارك أطفال مكة المكرمة في الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ 93 تحت شعار “نحلم ونحقق” . وعمت الفرحة الشوارع وازدانت بالأعلام الخضراء، وهي تترجم فرحة الأطفال وما يرتسم على مُحيّاهم ، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.



كما تزينت شوارع وميادين محافظة جدة، بالأعلام والألوان الخضراء، ابتهاجاً بالاحتفال باليوم الوطني الـ93، تعبيراً عن الفرحة الغامرة بهذه المناسبة.

وشهدت الطرق العامة والميادين بجدة، منها طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز “التحلية” وطريق الأمير عبدالمجيد، وشارع السلام والكورنيش الأوسط، إضاءات باللون الأخضر تزامناً مع هذه المناسبة وتستمر ثلاثة أيام، إضافة إلى المباني واللوحات على امتداد تلك الطرق، التي تحمل صور القيادة الرشيدة أيدها الله.

وفي منطقة جازان شارك الأطفال والأهالي، والمقيمون بها الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة في عامه الـ93 تحت شعار “نحلم ونحقق”، الذي يعد من المناسبات التي يترقبها الصغير قبل الكبير.



حيث عمت ، فرحة الأطفال وما يرتسم على مُحيّاهم ، وهم يتوشحون أعلام الوطن التي تزينها كلمات التوحيد “لا إله إلا الله محمد رسول الله” والابتسامة تعلو محياهم، في تعبير صادق عن الفرح الغامر الذي تزهو به نفوسهم.

وليس هذا فحسب بل إن منطقة جازان توشحت بالاعلام الوطنية ، وفي أحلى حلّتها باللون الأخضر والأبيض، وعمت مظاهر البهجة والفرحة، أبناء المنطقة الأوفياء لوطنهم وقيادتهم الرشيدة، وذلك احتفالاً باليوم الوطني الـ93 للمملكة، مستذكرين ومستشعرين تلك المعاني النبيلة والأهداف السامية التي تحققت بجهد وكفاح الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- الذي بدأ مسيرة الخير نحو آفاق البناء والنمو والرقي والتقدم لكل ما من شأنه رفعة ووحدة وتلاحم الوطن ورفاهية وكرامة المواطن.



وتوشحت أسوار المباني والمرافق العامة وأعمدة الإنارة في الشوارع والميادين بمدينة جازن ، ومحافظات ومراكز المنطقة بالأعلام الوطنية والإضاءات الخضراء، وتزينت الحدائق والأماكن والمرافق العامة بصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما شكلت عدداً من اللوحات التي تمثل هوية اليوم الوطني الـ93 والمقام تحت شعار “نحلم ونحقق”، وازدحمت الشوارع الرئيسة بالمنطقة بالمركبات والمواطنين حاملين الأعلام وصور قادة البلاد والشعارات الوطنية، حيث تغمرهم مشاعر الحب والوفاء والإخلاص تجاه هذا الوطن الغالي مفتخرين بما تحقق من رقي وازدهار ونهضة شاملة ومشاريع تنموية في مختلف المجالات, مشاركينهم في ذات البهجة أبناء الجاليات، حيث رسمت مشاعر الولاء للمملكة بهذه المناسبة. وعمت مظاهر الفرح والسرور والبهجة أبناء منطقة جازان.

واحتشد الآلاف من جموع المواطنين في الأماكن العامة، وازدانت سماء جازان بالآلاف من الألعاب النارية بألوانها المبهجة وأشكالها الجذابة.

كما شارك في الاحتفال عدد من الجهات الحكومية بالعديد من الفعاليات، شملت مظاهر الفرح والسرور بجميع محافظات ومدن وقرى منطقة جازان.