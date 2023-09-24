أخضر السيدات يتأهل لنصف نهائي البطولة الدولية

محمود العوضي- جدة
تأهل المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، إلى نصف نهائي البطولة الودية الدولية، بعد فوزه على نظيره الباكستاني، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الطائف.
ويدين أخضر السيدات بالفضل للاعبته البندري الهوساوي، التي سجلت هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 90+ 3، بصناعة سحرية من اللاعبة بيان صدقة.
وفي وقت سابق، تأهل منتخب بوتان لنفس الدور برفقة المنتخب اللبناني، بفارق الأهداف عن منتخب لاوس.
بصناعة ساحرة من بيان صدقة 🌟
البـنـدري الهوساوي تحسم القمّة ⚽️
🎬— هدف المنتخب السعودي في مواجهة باكستان ضمن #البطولة_الدولية_الودية_للسيدات 🏆
— إدارة الكرة النسائية – SAFF (@saff_wfd) September 24, 2023