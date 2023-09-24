الرياضة

أخضر السيدات يتأهل لنصف نهائي البطولة الدولية

صحيفة البلادaccess_time10 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      24 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تأهل المنتخب السعودي للسيدات لكرة القدم، إلى نصف نهائي البطولة الودية الدولية، بعد فوزه على نظيره الباكستاني، بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في الطائف.

ويدين أخضر السيدات بالفضل للاعبته البندري الهوساوي، التي سجلت هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 90+ 3، بصناعة سحرية من اللاعبة بيان صدقة.

وفي وقت سابق، تأهل منتخب بوتان لنفس الدور برفقة المنتخب اللبناني، بفارق الأهداف عن منتخب لاوس.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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