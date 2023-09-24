أبراج الساعة..تشارك باليوم الوطني 93 بـ (العالم يهنىء السعودية)

مكة المكرمة : البلاد

من قلب العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) ابتهج مجمع أبراج الساعة باليوم الوطني 93 (نحلم ونحقق) بفعالية يشارك بها المسلمين من بلدان متعددة من زوار المركز التجاري لأبراج الساعة تحت شعار (العالم يهنىء السعودية) بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز ـ طيب الله ثراه ـ الذي أضاء شعلة النور لدروب وطن الأمجاد والأجداد، واستلمها ابناؤه الميامين من بعده لبلاد تعبق تطور ونهضة وشموخ وإجتهاد بكل عزيمة واقتدار وتحدي الصعاب.



ولما يتميز به موقع أبراج الساعة من جيرة مباركة للحرم المكي الشريف وكونه أيقونة المعمار الإسلامي الذي يستقطب سنويآ اكثر من 20 مليون مسلم من شتى بقاع العالم فقد عبر المشاركين بلغة بلادهم عن تقديرهم وثنائهم للمملكة العربية السعودية لما تقدمه لهم من عناية راقية لتسهيل قيامهم بشعائرهم الدينية لفريضتي الحج والعمرة والصلاة في الحرم المكي الشريف بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

بدوره هنىء الرئيس التنفيذي لـ مجمع أبراج الساعة المهندس وليد الحارثي، كافة العاملين في الأبراج بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وأكد بأن هذا الوطن لا يليق به الا القمم الشامخات وأن السعودية أنموذجآ للرقي و والأصالة وحسن الضيافة وهذا ما دأبت عليه بلادنا بتاريخها ومستقبلها.