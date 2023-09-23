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وزير الخارجية يستعرض تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع نظيره التركي

صحيفة البلادaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      23 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

نيويورك : البلاد

 التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

 وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

 حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك الدكتور عبدالعزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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