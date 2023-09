شاهد.. مانشستر سيتي يتغلب على نوتنغهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر سيتي على نوتنغهام فورست (2-0) السبت، في إطار لقاءات المرحلة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وفي أرضية ملعبه (الاتحاد) تصدّر الفريق السماوي لائحة ترتيب الـ(بريميرليغ) بواقع 18 نقطة، بعد أن حقق العلامة الكاملة بستة انتصارات من ست جولات.

هدفا مانشستر سيتي ضد نوتنغهام، دوّن عليهما كل من الإنجليزي فيل فودين في الدقيقة السابعة، والمهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة 14.

وبات مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أول مدرب يحقق 6 انتصارات من الجولات الـ6 الأولى في الدوري الإنجليزي عبر تاريخه، في مناسبتين.

وحقق الـ(سيتيزنز) العلامة الكاملة من أول 6 مباريات في الدوري الإنجليزي موسم (2016-2017) ثم عاد وفعلها في الموسم الحالي، في رقم استثنائي.

شاهد أهداف مانشستر سيتي ونوتنغهام فورست 2-0

GOAL!

Phil Foden scores his first Premier League goal of the season thanks to a pinpoint pass from Rodri and a beautiful touch from Kyle Walker.

One touch stuff 👏#beINPL #MCINFO 🔵🔴 pic.twitter.com/t9SuGuaFBp

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 23, 2023