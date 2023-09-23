الرياضة

شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو (3-2)

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      23 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق
أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو 3-2

عوّض برشلونة -حامل اللقب- تأخره (0-2) إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين السبت على سيلتا فيغو، ضمن مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

 

أقيمت المباراة في ملعب (مونتجويك) معقل برشلونة أمام 40 ألف مشجّع، حيث نجح النادي الكاتالوني في العودة في الدقائق العشر الأخيرة بسيناريو دراماتيكي.

 

سيلتا فيغو سجّل أولًا عبر النرويجي يورغن لارسن في الدقيقة 19، وأضاف زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

 

لكن برشلونة انتفض وسجّل 3 أهداف في غضون 8 دقائق، عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (81 و88) وجواو كانسيلو في الدقيقة 89.

 

وتصدر الـ(بلوغرانا) لائحة ترتيب الدوري الإسباني بـ16 نقطة مؤقّتًا، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد.

 

شاهد أهداف برشلونة وسيلتا فيغو 3-2

 

m.abo.elwafa

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.