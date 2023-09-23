شاهد.. أهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو (3-2)

عوّض برشلونة -حامل اللقب- تأخره (0-2) إلى فوز بثلاثة أهداف لاثنين السبت على سيلتا فيغو، ضمن مباريات المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أقيمت المباراة في ملعب (مونتجويك) معقل برشلونة أمام 40 ألف مشجّع، حيث نجح النادي الكاتالوني في العودة في الدقائق العشر الأخيرة بسيناريو دراماتيكي.

سيلتا فيغو سجّل أولًا عبر النرويجي يورغن لارسن في الدقيقة 19، وأضاف زميله اليوناني أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني في الدقيقة 76.

لكن برشلونة انتفض وسجّل 3 أهداف في غضون 8 دقائق، عبر روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (81 و88) وجواو كانسيلو في الدقيقة 89.

وتصدر الـ(بلوغرانا) لائحة ترتيب الدوري الإسباني بـ16 نقطة مؤقّتًا، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد في الديربي أمام أتلتيكو مدريد الأحد.

شاهد أهداف برشلونة وسيلتا فيغو 3-2

ملخص مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم 3-2 اهداف مباراة برشلونة وسيلتا فيغو اليوم#ملخص_مباراة_برشلونة_اليوم#اهداف_برشلونة_اليوم#برشلونة pic.twitter.com/M3rdQjhZ96 — ملخص مباريات اليوم (@M9awadSaid49011) September 23, 2023

سيلتا فيغو يفاجئ برشلونة بهدف رائع من توقيع النرويجي ستراند لارسن#الدوري_الإسباني #برشلونة_سيلتا_فيغو pic.twitter.com/hpvlXhVKVN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 23, 2023