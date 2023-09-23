“سبل” تصدر طابعًا تذكاريًّا بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

الرياض : البلاد

أصدرت مؤسسة البريد السعودي |سبل طابعًا بريديًّا تذكاريًّا, تزامنًا مع اليوم الوطني الـ 93، تحت شعار “نحلم ونحقق”.

وتأتي هوية الطابع التذكاري من فئة 3 ريالات والبطاقة البريدية من فئة 5 ريالات، كما استلهم الشعار من الأحلام التي باتت قريبة وواقعية في كل مناحي حياتنا، وانعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – في رؤية المملكة 2030، وهو ما جعلها تُرسّخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة وابتهاجًا بهذه المناسبة الغالية، وذلك استمرارًا لدورها في توثيق الفعاليات الوطنية، والتعريف بالمنجزات الحضارية المختلفة.

ويرجع تاريخ إصدار أول طابع تذكاري باسم المملكة العربية السعودية للعام 1352هـ، وكان ذلك بمناسبة ولاية العهد للملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله – آنذاك.

يذكر أن إصدارات البريد السعودي | سبل من الطوابع البريدية والتذكارية قد تخطّت حاجز 493 طابعًا يصدرها دوريًّا في العديد من المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والمواسم السياحية، والأحداث الكبرى على المستويات العالمية والإسلامية والعربية والخليجية، كما تُصدر في المشاركات الوطنية، بهدف إبراز منجزات المملكة في مختلف المجالات لتكون حدثًا خالدًا في تاريخنا الوطني.