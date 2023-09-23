الرئيس العراقي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني

بغداد : واس

هنأ فخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 للمملكة.

وأعرب في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين اليوم ، باسمه واسم الشعب العراقي عن أطيب التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، متمنياً لخادم الحرمين الشريفين تمام العافية والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق مزيداً من التقدم والرفعة.

وأكد فخامته، حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات.