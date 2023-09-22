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ملك الأردن يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      22 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

عمّان : البلاد

 هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة اليوم الوطني الـ 93 .

 وأعرب جلالته في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً الله تعالى أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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