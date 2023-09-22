الرياضة

بـ”البشت والسيف”.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      22 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض
احتفل نادي النصر، باليوم الوطني السعودي الـ93 بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجوم الفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات باليوم الوطني مع وجود لاعبيه، وعلق عليه “وطن لأبنائه وللعالم، هُنا نحلم ونحقق، اليوم الوطني السعودي 93”.

 

وظهر قائد النصر كريستيانو رونالدو في الفيديو وهو يرتدي “البشت”، و”الشماغ” ويمسك بالسيف، رفقة ساديو ماني، ومارسيلو بروزوفيتش، وغيرهم من نجوم النصر، وهم يؤدون رقصة العرضة السعودية بالزي التقليدي الكامل.

 

يذكر أن كريستيانو رونالدو سبق أن شارك في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي، وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه في اليوم الوطني السعودي ارتدى البشت والشماغ.

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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