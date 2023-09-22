بـ”البشت والسيف”.. رونالدو يحتفل باليوم الوطني

البلاد- الرياض
احتفل نادي النصر، باليوم الوطني السعودي الـ93 بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، ونجوم الفريق الأول لكرة القدم.
ونشر النصر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، مقطع فيديو، يرصد فيه الاحتفالات باليوم الوطني مع وجود لاعبيه، وعلق عليه “وطن لأبنائه وللعالم، هُنا نحلم ونحقق، اليوم الوطني السعودي 93”.
وظهر قائد النصر كريستيانو رونالدو في الفيديو وهو يرتدي “البشت”، و”الشماغ” ويمسك بالسيف، رفقة ساديو ماني، ومارسيلو بروزوفيتش، وغيرهم من نجوم النصر، وهم يؤدون رقصة العرضة السعودية بالزي التقليدي الكامل.
يذكر أن كريستيانو رونالدو سبق أن شارك في احتفالات يوم التأسيس خلال شهر فبراير الماضي بارتداء الثوب السعودي، وأداء رقصة العرضة السعودية، لكنه في اليوم الوطني السعودي ارتدى البشت والشماغ.
#النصر ونجومه العالميين يحتفلون بـ #اليوم_الوطني_السعودي على طريقتهم الخاصة 🇸🇦🤩#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/NiiBtKPAnL
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023