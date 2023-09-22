النصر يحسم كلاسيكو الأهلي في قمة الـ7 أهداف

متابعة- محمود العوضي
تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي
واصل فريق النصر سلسلة عروضه القوية، ونجح في حسم الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض مساء اليوم الجمعة، في قمة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.
سجل كريستيانو رونالدو نجم النصر هدفًا مبكرًا، في الدقيقة الرابعة من اللقاء، وفي الدقيقة 17 أضاف أندرسون تاليسكا هدفًا ثانيًا للنصر، ثم سجل فرانك كيسي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 30. بعدها أضاف تاليسكا هدفًا ثانيًا له، والثالث لفريقه في الدقيقة 45+6.
وفي الشوط الثاني ، قلص رياض محرز النتيجة عندما سجل هدفًا ثانيًا للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبعد دقيقتين فقط سجل رونالدو هدفه الثاني والرابع لفريقه. وفي الدقيقة 87، أحرز فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي.
بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، يليه الأهلي في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط. وعزز رونالدو صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، بالوصول إلى هدفه التاسع في المسابقة هذا الموسم.
هدف رونالدو الأول في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 1 × 0 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/p7Ha15fwNa
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدف تاليسكا الثاني في الكلاسيكو بصوت مدحت شلبي🎤⚽#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/1GqN4f3kuZ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدف كيسيه الأول بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 2 × 1 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/A37P8doQNx
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
🚀صاروخية تاليسكا بصوت مدحت شلبي🎤⚽
النصر 3 × 1 الأهلي#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/N1RaMQ79Pr
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
جزائية رياض محرز بصوت مدحت شلبي🎤🥅
النصر 3 × 2 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/2BTFnPkr6b
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
احتفاءً باليوم الوطني السعودي🇸🇦
رونالدو .. فرحة بـ"العرضة السعودية"🕺💚#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/PpCIvDAKjw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023
هدددددف!⚽
في أول ظهور.. فراس البريكان يقلص الفارق للأهلي⚽🔥
النصر 4 × 3 الأهلي #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#النصر_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/G2dNYgPe2x
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023