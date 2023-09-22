الرياضة

النصر يحسم كلاسيكو الأهلي في قمة الـ7 أهداف

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      22 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي

تصوير- عبدالله الفهيدي- مشاري البجيدي

واصل فريق النصر سلسلة عروضه القوية، ونجح في حسم الكلاسيكو المثير الذي جمعه مع فريق الأهلي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الأول بارك بالرياض مساء اليوم الجمعة، في قمة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

سجل كريستيانو رونالدو نجم النصر هدفًا مبكرًا، في الدقيقة الرابعة من اللقاء، وفي الدقيقة 17 أضاف أندرسون تاليسكا هدفًا ثانيًا للنصر، ثم سجل فرانك كيسي هدف الأهلي الأول في الدقيقة 30. بعدها أضاف تاليسكا هدفًا ثانيًا له، والثالث لفريقه في الدقيقة 45+6.

وفي الشوط الثاني ، قلص رياض محرز النتيجة عندما سجل هدفًا ثانيًا للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 50، وبعد دقيقتين فقط سجل رونالدو هدفه الثاني والرابع لفريقه. وفي الدقيقة 87، أحرز فراس البريكان الهدف الثالث للأهلي.

بهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، يليه الأهلي في المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط. وعزز رونالدو صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، بالوصول إلى هدفه التاسع في المسابقة هذا الموسم.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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