الفيحاء يتغلب على الرياض بثلاثية

محمود العوضي- جدة
حقّق فريق الفيحاء فوزًا كبيرًا على نظيره الرياض بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن السعودي للمحترفين.
جاءت أهداف الفيحاء عن طريق كل من أنتوني نواكايمي في الدقيقة 17، وفاشون ساكالا في الدقيقة 63، وعبدالحميد صابيري في الدقيقة 90+7. فيما سجّل هدف الرياض الوحيد في المباراة اللاعب صالح العباس في الدقيقة 80.
بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.
4 أهداف في مباراة #الرياض_الفيحاء.. وانتصار فيحاوي✅
⚽️شاهد الأهداف⤵️#نحلم_ونحقق
#دوري_روشن_السعودي
#الرياض_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/iV9ZgWOOws
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023