الرياضة

الفيحاء يتغلب على الرياض بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      22 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقّق فريق الفيحاء فوزًا كبيرًا على نظيره الرياض بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاءت أهداف الفيحاء عن طريق كل من أنتوني نواكايمي في الدقيقة 17، وفاشون ساكالا في الدقيقة 63، وعبدالحميد صابيري في الدقيقة 90+7. فيما سجّل هدف الرياض الوحيد في المباراة اللاعب صالح العباس في الدقيقة 80.

بتلك النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 9 نقاط بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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