الخليج يعبر الأخدود بهدف ناري

محمود العوضي- جدة
حقق فريق الخليج فوزاً ثميناً، وحصد 3 نقاط غالية، بعد تغلبه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في نجران، ضمن الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن السعودي. سجل خالد ناري هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.، فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة الرابعة في المركز الـ15.
هدددددف!⚽
خالد ناري يسجل الهدف الأول للخليج من علامة الجزاء⚽
الأخدود 0 × 1 الخليج#نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#الأخدود_الخليج | #SSC pic.twitter.com/bOxfoICzYv
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 22, 2023