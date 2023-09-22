الرياضة

الخليج يعبر الأخدود بهدف ناري

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      22 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

حقق فريق الخليج فوزاً ثميناً، وحصد 3 نقاط غالية، بعد تغلبه على مضيفه الأخدود بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في نجران، ضمن الجولة السابعة(نحلم ونحقق) من دوري روشن السعودي. سجل خالد ناري هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، رفع الخليج رصيده إلى 8 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.، فيما توقف رصيد الأخدود عند النقطة الرابعة في المركز الـ15.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.