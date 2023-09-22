جدة : البلاد

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إصدار دليل تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن قرار إلزامية تغطية المباني تحت الإنشاء الواقعة على الشوارع التجارية يأتي بهدف حماية العاملين والمارّة والمباني المجاورة من آثار البناء، حيث تضمن القرار إجراءاتٍ تطبّق حسب حالة إنشاء المبنى؛ وتمنح المباني القائمة مهلة 6 أشهر للتطبيق تبدأ من تاريخ اعتماد الدليل.

وأضافت أنه فرضت على المباني التي لم تصدر رخصة بنائها متطلبات يُلزَم بتطبيقها المكتب الهندسي المعتمد، مثل: إضافة نوع تغطية المبنى، ومواصفات المواد المستخدمة للتغطية أثناء إعداد مخططات المبنى، والتأكد من تنفيذ التغطية، وعمل الصيانة الدورية، والرفع إلى الجهات ذات العلاقة في حال عدم التزام المقاول باشتراطات التغطية، إذ سيبدأ إلزام المقاولين بتغطية المباني تحت الإنشاء اعتباراً من 12 / 3 / 1445هـ، وستطبق الغرامات بحق المخالفين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعيها؛ للمساهمة في الحدّ من التشوه البصري، والتوعية حول الاشتراطات التنظيمية والبلدية في مناطق الأعمال الإنشائية داخل المدن، مؤكدة أن هذا الإلزام بتطبيق ما ورد في الدليل سيحافظ على السلامة وسيسهم في تنظيم مواقع الأعمال الإنشائية وتراخيصها وفق معايير موحدة تحسّن من جودة المشهد الحضري وتسهم في استدامته.