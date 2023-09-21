محافظ جدة يرعى اتفاقيات للشراكة المجتمعية

البلاد – جدة

رعى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، بمقر المحافظة أمس، توقيع ثلاث اتفاقيات تعاون مشترك بين برنامج “لنبادر”، وجمعية ترميم للتنمية، والجمعية النسائية الخيرية الأولى، وشركة ولادة حلم للاستشارات الإدارية، بحضور منسوبي برنامج ” لنبادر”، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية ترميم للتنمية، ورئيسة وأعضاء مجلس إدارة الجمعية النسائية الخيرية الأولى، وأعضاء مجلس إدارة شركة ولادة حلم الاستشارية.

وتهدف اتفاقية التعاون المشترك إلى بناء علاقات شراكة فاعلة مع الجهات المشاركة والداعمة؛ لتحقيق أهداف ومخرجات برنامج التطوع والشراكة المجتمعية “لنبادر” بجدة.

يذكر أن برنامج “لنبادر” يهدف إلى إبراز الدور الريادي لمحافظة جدة في إنجاح مخرجات المبادرات والبرامج التطوعية بالمحافظة، إلى جانب ترسيخ مفهوم التكامل البنّاء بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني.