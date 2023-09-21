ليفربول يعاقب لاسك بثلاثية في الدوري الأوروبي

محمود العوضي- جدة
عاد ليفربول الإنجليزي بفوز ثمين من ملعب مضيفه لاسك النمساوي في افتتاح دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.
ليفربول فاز على لاسك بثلاثية مقابل هدف، مساء الخميس، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة ببطولة الدوري الأوروبي. وحقق ليفربول هذا الفوز بعدما سجل 3 أهداف قلب بها تأخره بهدف في الشوط الأول من اللقاء.
جدير بالذكر أن ليفربول يعود للمشاركة في الدوري الأوروبي، بعد 6 مواسم متتالية من اللعب في دوري أبطال أوروبا، المسابقة القارية الأعلى شأنًا في القارة العجوز.
وشهدت مباراة لاسك وليفربول اعتماد يورغن كلوب مدرب “الريدز” على تشكيل أساسي أغلبه من العناصر الاحتياطية، من أجل إراحة اللاعبين الأساسيين وعلى رأسهم محمد صلاح. تقدم لاسك بهدف من توقيع فلوريان فليكر في الدقيقة 14، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهذا الهدف.
وفي الدقيقة 56 سجل داروين نونيز هدف التعادل من ركلة جزاء، ثم أضاف لويس دياز هدفا ثانيا بعد 7 دقائق. وأحرز محمد صلاح هدفا ثالثا لكتيبة “الريدز” في الدقيقة 88، بعد 14 دقيقة من دخوله بديلا لزميله ريان غرافنبيرخ.
بهذا الفوز ينفرد ليفربول بصدارة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط، يليه يونيون سانت غلواز البلجيكي وتولوز الفرنسي برصيد نقطة لكل منهما، بعد تعادلهما (1-1) في الجولة ذاتها. بينما يقبع لاسك في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.
وفي الجولة ذاتها بالمجموعة السابعة، حقق روما الإيطالي فوزا ثمينا على شيريف تيراسبول بنتيجة (2-1).
حصل روما على هدف التقدم في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول من توقيع غابي كيكي، لاعب شيريف، بالخطأ في مرماه.
وأدرك أصحاب الأرض التعادل في الدقيقة 57 عن طريق كريستيان توفار، لكن روما أحرز هدف الفوز بعد 8 دقائق عن طريق روميلو لوكاكو. وبهذا الفوز يقتسم روما صدارة المجموعة مع سلافيا براغ التشيكي ولكل منهما 3 نقاط.
⚽️ لاسك يفاجئ ليفربول بهدف مبكّر#الدوري_الاوروبي #UEL pic.twitter.com/P6FsXOjuyU
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023
⚽️ليفربول يعادل الكفة من علامة الجزاء#الدوري_الاوروبي#UEL pic.twitter.com/OD9FcED0Ya
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023
دياز يمنح ليفربول التقدّم أمام لاسك#الدوري_الاوروبي#UEL pic.twitter.com/qMu3XF8kni
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023
النجم المصري محمد صلاح يبصم على الهدف الثالث لليفربول
#الدوري_الاوروبي#UEL pic.twitter.com/sxsBaCK9wj
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 21, 2023