طائرة إغاثية خامسة إلى ليبيا.. تقدير دولي للإنسانية السعودية في العالم

الرياض – بنغازي – واس

وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار بنينا الدولي في مدينة بنغازي أمس؛ تحمل على متنها 90 طنًا من المساعدات الغذائية والإيوائية؛ لتوزيعها على المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات غذائية وإيوائية للمتضررين من الفيضانات.

يأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

من جهة ثانية، التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة في نيويورك، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لدعم الدول والشعوب المحتاجة.



ونوّه خورخي موريرا بالجهود الإغاثية والإنسانية، التي تقوم بها المملكة من خلال مركز الملك سلمان لدعم العمل الإنساني ونجدة المتضررين في أنحاء العالم.

وفي الرياض، التقى مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز بمقر المركز، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدكتور حسام الشرقاوي، الذي ثمّن مشاريع المملكة والجهود المتواصلة، التي يبذلها المركز لمساعدة المحتاجين والمنكوبين في مختلف دول العالم.

كما التقى مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل الغامدي بمقر المركز في الرياض، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف، وقدم الدكتور الغامدي نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية، التي ينفذها مركز الملك سلمان للشعوب والدول المتضررة حول العالم التي بلغت 2.501 مشروع في 94 دولة بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار دولار، شملت مختلف أشكال الدعم الإغاثي.