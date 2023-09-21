ضمك يستدرج الهلال لـ” فخ” التعادل

محمود العوضي- جدة
سقط فريق الهلال في فخ التعادل أمام نظيره ضمك، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس في أبها، ضمن الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
تقدم مالكوم بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل نيكولاي ستانسيو لضمك في الدقيقة 68.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.
هدددددف!⚽
أول الأهداف الهلالية من مالكوم ⚽
ضمك 0 × 1 الهلال #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/GcUsiB88LA
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023
هدددددف!⚽
تسديدة نيكولاي تعود بضمك للمباراة 🚀⚽
ضمك 1 × 1 الهلال #نحلم_ونحقق#دوري_روشن_السعودي#ضمك_الهلال | #SSC pic.twitter.com/fJ3uGet4jd
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023