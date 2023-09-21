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ضمك يستدرج الهلال لـ” فخ” التعادل

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      21 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

سقط فريق الهلال في فخ التعادل أمام نظيره ضمك، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس في أبها، ضمن الجولة السابعة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

تقدم مالكوم بالهدف الأول للهلال في الدقيقة 9، قبل أن يتعادل نيكولاي ستانسيو لضمك في الدقيقة 68.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 17 نقطة في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة في المركز الخامس عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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