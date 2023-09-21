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القيادة تهنئ رئيس نيبال

صحيفة البلادaccess_time7 / ربيع اﻷول / 1445 هـ      21 سبتمبر 2023chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب نيبال الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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